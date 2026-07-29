فليك يختار منافسا جديدا لـ حمزة عبد الكريم في قيادة هجوم برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني عن تجهيز هانز فليك، المدير الفني لفريق الكرة بنادي برشلونة، لدور جديد لأنتوني جوردون قبل انضمامه بشكل رسمي لمعسكر الفريق.

وحسب صحيفة إل ناسيونال الكتالونية، فإن فليك يملتك تصورا كاملا ومختلفا لأنتوني جوردون خلال الفترة المقبلة في برشلونة رغم عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الأخيرة بسبب قضائه عطلته.

ويخطط فليك للدفع بـ الإنجليزي جوردون في مركز المهاجم المتحرك، مستفيدا من سرعته وضغطه العالي وقدراته على التحرك خلف المدافعين.

ولا يرى فليك - وفق تقرير الصحيفة- جوردون كبديل مباشر لرافينيا على مستوى الجناح الأيسر.

يأتى قرار فليك بسبب بحث برشلونة المستمر عن مهاجم صريح وبالتالي فكر في البحث عن حلول إضافية مع الإبقاء على رافنييا في مركزه الأساسي كأفضل حل للجبهة.

أما في حال نجح برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي، فإن جوردون سيعود لمركزه في الجناح الأيسر، لكن الخطة الحالية تشير إلى أنه سيكون أحد الخيارات في قلب الهجوم.

أزمة لـ حمزة عبد الكريم

سواء ضم برشلونة مهاجما جديدا أو تم الاعتماد على جوردون في مركز المهاجم الصريح، فإن الأزمة ستواجه حمزة عبد الكريم الباحث عن فرصة للتواجد مع الفريق الأول.

ويحاول حمزة عبد الكريم خلال فترة معسكر إنجلترا استعدادا للدوري البحث عن مكان في التشكيل الأساسي لبرشلونة خلال الموسم الجديد.