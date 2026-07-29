برشلونة ينتظر تحرك جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد لحسم الصفقة

ينتظر نادي برشلونة خطوة جديدة من المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير موندوديبورتيفو فإن نادي برشلونة يتمسك بالتعاقد مع جوليان ألفاريز رغم رفض نادي أتلتيكو مدريد رحيل اللاعب في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير الإسباني أن نادي برشلونة يشعر بالهدوء نسبيا بعد التعاقد مع الثنائي أنتوني جوردون وكريم أدييمي لكن الإدارة ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

وأوضح التقرير أن برشلونة يسعى بكل قوة للتعاقد مع ألفاريز دون ان يتجاوز 100 مليون يورو

وتنتظر إدارة برشلونة تحرك جديد من ألفاريز مع إدارة أتليتكو مدريد قبل 10 أغسطس وهو موعد عودته للتدريبات، في الوقت الذي اعتقد فيه اللاعب أن الإدارة سمحت له بالرحيل قبل أن تدخل إدارة أتليتكو مدريد ونفى رحيل اللاعب.

وستكون الأيام القادمة حاسمة للغاية في موقف جوليان ألفاريز وأتيلتكو مدريد من عرض برشلونة لضم اللاعب.