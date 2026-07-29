قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن إدراج مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف على قائمة المطلوبين دولياً
كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026
الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا
تقرير: بن رمضان يعيش أزمة نفسية في الأهلي.. والإدارة تحدد 2.5 مليون دولار للموافقة على رحيله
احتجاجات في فنزويلا عقب تصريحات عراقجي
الثاني على الجمهورية علمي رياضة : عايز أدخل حقوق
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
الأولى على الجمهورية علمي رياضة: كنت متوقعة أكون من الأوائل.. وأمي صاحبة الفضل بعد الله
لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة
التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات
درجات الحرارة ترتفع مُجددًا .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ينتظر تحرك جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد لحسم الصفقة

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

ينتظر نادي برشلونة خطوة جديدة من المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير موندوديبورتيفو فإن نادي برشلونة يتمسك بالتعاقد مع جوليان ألفاريز رغم رفض نادي أتلتيكو مدريد رحيل اللاعب في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير الإسباني أن نادي برشلونة يشعر بالهدوء نسبيا بعد التعاقد مع الثنائي أنتوني جوردون وكريم أدييمي لكن الإدارة ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

وأوضح التقرير أن برشلونة يسعى بكل قوة للتعاقد مع ألفاريز دون ان يتجاوز 100 مليون يورو 

وتنتظر إدارة برشلونة تحرك جديد من ألفاريز مع إدارة أتليتكو مدريد قبل 10 أغسطس وهو موعد عودته للتدريبات، في الوقت الذي اعتقد فيه اللاعب أن الإدارة سمحت له بالرحيل قبل أن تدخل إدارة أتليتكو مدريد ونفى رحيل اللاعب.

وستكون الأيام القادمة حاسمة للغاية في موقف جوليان ألفاريز وأتيلتكو مدريد من عرض برشلونة لضم اللاعب.

نادي برشلونة برشلونة أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

ترشيحاتنا

مخالفات البناء

مفاجأة جديدة بشأن قانون التصالح وموعد حل هذا الملف.. تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو.. عيار 21 بكام؟

صورة ارشيفية

بعد تكرار حوادث الغرق.. تحذيرات عاجلة للمصطافين ورسائل مهمة قبل النزول إلى البحر

بالصور

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد