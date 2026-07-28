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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إشادة إسبانية بحمزة عبد الكريم.. وفليك يمنحه فرصة جديدة مع برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
منتصر الرفاعي

حظي المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بإشادة واسعة من صحيفة "سبورت" الإسبانية بعدما قرر الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، ضمه إلى قائمة الفريق المتجهة إلى إنجلترا لخوض المعسكر الإعدادي استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027.

حمزة عبد الكريم ضمن بعثة برشلونة

وصلت بعثة برشلونة إلى إنجلترا لخوض المرحلة الثانية من التحضيرات الصيفية، والتي تستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، حيث يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام برمنجهام سيتي وبريستون نورث إند في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وشهدت القائمة التي اختارها هانز فليك وجود عدد كبير من المواهب الصاعدة يتقدمهم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم الذي يواصل حصد ثقة الجهاز الفني بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.

"سبورت": برشلونة يثق في المهاجم المصري

وأكدت صحيفة "سبورت" أن حمزة عبد الكريم يحظى بتقدير كبير داخل برشلونة، مشيرة إلى أن إدارة النادي أبدت رغبتها خلال الأسابيع الماضية في تفعيل بند شراء اللاعب، بعدما نجح في إثبات إمكاناته مع فرق الفئات السنية.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم المصري، البالغ من العمر 18 عامًا، يمتلك مواصفات هجومية مميزة، كما شارك مؤخرًا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وهو ما عزز من مكانته داخل النادي.

وأشادت الصحيفة بقدرات حمزة عبد الكريم داخل منطقة الجزاء معتبرة أنه من نوعية المهاجمين الذين تفتقدهم أكاديمية "لاماسيا" في السنوات الأخيرة لما يتمتع به من حس تهديفي وقدرة على التحرك وإنهاء الهجمات.

كما أوضحت أن اللاعب انضم إلى برشلونة قادما من الأهلي وأصبح أحد أبرز الأسماء التي يراهن عليها النادي ضمن مشروعه لتطوير المواهب الشابة.

مجموعة من المواهب في معسكر إنجلترا

وضمت قائمة اللاعبين الشباب المشاركين في معسكر برشلونة إلى جانب حمزة عبد الكريم كلًا من إيكر رودريجيز، ياكو، تشافي إسبارت، ألفارو كورتيس، جوفري تورنتس، جوردي بيسكير، تومي ماركيز، برايان فاريناس، إبراهيم ديارا، أوريان جورين، غيلي فرنانديز، تونكارا، أوسكار جيستاو، أليكس جونزاليس، شين كلويفرت، وتوني فرنانديز.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال فترة الإعداد الصيفية لإقناع هانز فليك بقدراته وحجز مكان له ضمن حسابات الفريق الأول خلال الموسم الجديد في ظل الثقة المتزايدة التي يحظى بها داخل برشلونة، ورغبة النادي في الاستثمار في موهبته على المدى الطويل.

حمزة عبد الكريم هانز فليك برشلونة بعثة برشلونة الأهلي

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