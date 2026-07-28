غرق شقيقين في ترعة بإسنا أثناء محاولة أحدهما إنقاذ الآخر بالأقصر

شهدت قرية زرنيخ شرق التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، واقعة مأساوية، بعدما لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا داخل إحدى الترع بالقرية.

وتبين من المعلومات الأولية أن الطفلين “ أحمد .من. س” وشقيقه “ياسين .من. س”، بقرية زرنيخ شرق، تعرضا للغرق، حيث سقط أحدهما في المياه، بينما حاول شقيقه إنقاذه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وجرفته المياه ليلقى الاثنان مصرعهما غرقا.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمانين عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين خيمت عليهم الصدمة عقب وفاة الطفلين في هذا الحادث الأليم.