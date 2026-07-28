تحريات مكثفة.. العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالحبيل في الأقصر

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم، على جثة شاب ملقاة وسط إحدى الأراضي الزراعية بقرية الحبيل التابعة لمركز البياضية، في ظروف غامضة، ما استدعى انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل أرض زراعية بقرية الحبيل وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة والفحص والوقوف على ملابسات الحادث.

وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة.

كما باشرت الأجهزة الأمنية جمع التحريات وسماع أقوال عدد من الأهالي وشهود العيان وفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثة وذلك لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات وأمرت باستكمال التحريات وانتداب الطب الشرعي لبيان السبب الحقيقي للوفاة.