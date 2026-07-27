محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأثنين جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع تجديد وتحديث شبكات المرافق بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع العمل بالمشروع.

وتفقد محافظ الأقصر الأعمال الجارية بشارع خالد بن الوليد، حيث تضمنت الجولة متابعة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة انتظام التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة، شدد محافظ الأقصر على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في الموعد المحدد ، مع الالتزام برد الشيء لأصله، وإنشاء أرصفة جديدة، وإعادة رصف الشارع فور الانتهاء من أعمال المرافق، مع مراعاة المناسيب القديمة أثناء الرصف بما يضمن سلامة الحركة المرورية .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة منظومة مياه الشرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسهم في دعم وزيادة معدلات ضخ مياه الشرب بمنطقة الكرنك بكافة نجوعها، بالإضافة إلى نجع الطويل والنوافل، بما يضمن وصول المياه بصورة أفضل للأهالي .

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، واللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .