منتخب ناشئات السلة يواجه تنزانيا في نصف نهائي تصفيات الأفروباسكت

يلتقي منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا مع نظيره التنزاني في الدور نصف النهائي من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة الأفروباسكت 2026، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وأنهى المنتخب الوطني منافسات الدور الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما حقق العلامة الكاملة، ليلاقي المنتخب التنزاني، صاحب المركز الرابع والأخير، في الدور نصف النهائي، وذلك بناءً على نظام البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الناشئات بعد غد الثلاثاء، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.