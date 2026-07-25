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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات السلة يفوز على تنزانيا 86-50 في تصفيات الأفروباسكت

منتخب ناشئات السلة
منتخب ناشئات السلة
حسن العمدة

نجح منتخب مصر للناشئات لكرة السلة في تحقيق الفوز على نظيره تنزانيا بنتيجة 86-50، في ثاني مبارياته في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

جاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

الربع الأول: تقدم منتخب مصر على تنزانيا 22-16

الربع الثاني: تقدم منتخب مصر على تنزانيا 37-23

الربع الثالث:  تقدم منتخب مصر على تنزانيا 60-38

الفترة الرابعة: فوز منتخب مصر على تنزانيا بنتيجة 86-50

 واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بفوز كبير على منتخب كينيا بنتيجة 78-30 في المباراة الأولى التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وتضم منافسات بطولة الناشئات 4 منتخبات، هي: مصر «البلد المضيف»، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد.

ويتكون الجهاز الفني من: طارق خيري مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، ريم موسى مدربًا، علي عباري محللًا للأداء، فاطمة محمود طبيبة، ودعاء لبيب مديرًا إداريًا.

منتخب مصر للناشئات لكرة السلة منتخب مصر منتخب مصر للناشئات

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