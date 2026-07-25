الحاجز يودع المستطيل الأخضر.. أحمد حجازي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أحمد حجازي، نجم منتخب مصر، اعتزاله كرة القدم، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أن قراره يقتصر على إنهاء مسيرته كلاعب، بينما سيظل مرتبطًا باللعبة التي عشقها طوال مشواره.

وكتب حجازي: "اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب… وليس اعتزال شغفي وحبي لها. شكراً لكرة القدم على كل لحظة، وكل تحدٍ، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي."

وأضاف: "رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة، بنفس الشغف، والطموح، والإصرار."

ويُعد أحمد حجازي أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية ، وامتدت مسيرته بين مصر وإيطاليا وإنجلترا والسعودية، كما كان عنصرًا أساسيًا مع منتخب مصر في أغلب البطولات الكبرى.

وكانت آخر رحلة لـ أحمد حجازي في الملاعب مع فريق نيوم السعودي قبل أن يعلن رحيله بنهاية الموسم المنصرم.