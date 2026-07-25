«رقصة كادت تتحول لكارثة».. القبض على شاب رقص أعلى ماسورة غاز طبيعي ببشتيل

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرقص أعلى ماسورة غاز طبيعي خلال حفل زفاف بمنطقة بشتيل التابعة لـ إمبابة بمحافظة الجيزة .

تفاصيل الواقعة

ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، وبالفحص أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه اعتلى ماسورة غاز طبيعي في أثناء الاحتفال بالزفاف، في تصرف تسبب في تعريض سلامة المواطنين والمنشآت للخطر.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.