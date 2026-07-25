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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جرح بالقدم وكسر بالذراعين | القيض على المتهمين بضرب عاطل ببورسعيد

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الأشخاص يستقلون دراجات نارية لقيامهم بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام "أسلحة بيضاء" بأحد الطرق ببورسعيد .

تفاصيل الواقعة 

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العرب ببورسعيد من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته (بجرح قطعى بالقدم وكسر بالذراعين) وأضاف بفقده هاتفه المحمول خلال الواقعة .

أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتان بمقطع الفيديو "إحداهما بدون لوحات معدنية" وقائديها ومستقليها (5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظة بورسعيد) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وإثنين منهم سبق للمجنى عليه الإعتداء عليهم بالضرب عام 2024 ، حيث قاما بالإتفاق مع باقى المتهمين وإنتظار المجنى عليه بمحل الواقعة ومباغتته والتعدى عليه بالضرب ، وتم بإرشادهم ضبط (5 قطع سلاح أبيض المستخدمين فى التعدى) وأضاف أحدهم أنه خلال المشاجرة سقط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه أرضاً فقام بتحطيمه وإلقائه بأحد المصارف المائية إنتقاماً منه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية أسلحة بيضاء

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