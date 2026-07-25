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موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس

وزلرة الداخلية
وزلرة الداخلية
مصطفى الرماح

تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار الحركة السنوية التي تشمل مختلف القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويترقب عدد كبير من المواطنين ورجال الشرطة إعلان الحركة رسميًا، لمعرفة أبرز التغييرات التي ستشهدها القيادات الأمنية، إلى جانب موعد بدء تنفيذها على أرض الواقع.

إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 خلال أيام

من المنتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 قبل نهاية شهر يوليو، عقب الانتهاء من اعتمادها بشكل رسمي، على أن تشمل مختلف القطاعات الشرطية ومديريات الأمن والإدارات العامة.

توجه لدعم القيادات الشابة

تأتي الحركة هذا العام في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الدفع بقيادات شابة تمتلك الكفاءة والخبرة، مع الاستفادة من العناصر المتميزة في المواقع الشرطية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ الحركة اعتبارًا من أغسطس

من المقرر أن يبدأ تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة اعتبارًا من شهر أغسطس 2026، بعد إعلانها رسميًا، لتتولى القيادات الجديدة مهامها في مواقع العمل المختلفة.

ترقيات وتغييرات في المناصب القيادية

تشمل الحركة المرتقبة تصعيد عدد من القيادات الأمنية لتولي مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي، إلى جانب تجديد الثقة في عدد من القيادات لاستكمال مسيرتهم في مواقعهم.

كما تتضمن الحركة الدفع بقيادات جديدة لتولي بعض المواقع القيادية، مع خروج عدد من القيادات لبلوغهم السن القانونية للمعاش، بالإضافة إلى ترقية عدد من الضباط في مختلف الرتب، ومن بينها الترقية من رتبة عميد إلى لواء، ومن ملازم أول إلى نقيب، وفقًا للضوابط المنظمة.

هدف الحركة

تهدف حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 إلى تحقيق أكبر استفادة من الخبرات الأمنية، مع ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الأمنية، ويدعم جهود الوزارة في حفظ الأمن وتطوير الأداء الشرطي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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