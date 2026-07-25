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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حصى الكلى.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

حصى الكلى
حصى الكلى
اسماء محمد

تعد حصى الكلى من الأمراض الصحية الشائعة بين جميع الأعمار وتتسبب الاما شديدة لذا من المهم اكتشافها مبكرا.

نكشف لكم أهم المعلومات عن حصى الكلى وطرق علاجها وذلك وفقا لما جاء في موقع tuasaude .

أسباب حصى الكلى
 

تتكون حصى الكلى عندما تتصلب رواسب الكالسيوم والأملاح وتتحول إلى كتل تشبه الحصى وهذا قد يؤدي إلى انسداد مجرى البول.

أعراض حصى الكلى 

 حرقان أثناء التبول، غثيان، قيء، حمى، أو وجود دم في البول.

كيف يكون الشعور بالحصوة

 غالباً ما يشعر بألم حصى الكلى بعمق في أسفل الظهر، ولكنه قد ينتشر لأعلى باتجاه أضلاع الجانب المصاب.

علاج حصى الكلى 

 توجه إلى المستشفى واطلب الرعاية الطبية، حيث يمكن للمسكنات الوريدية أن تخفف الألم فورًا، وفي حالات أخرى، قد يختار الطبيب إجراء عملية جراحية مثل تفتيت الحصى، أو تنظير الحالب، أو استخراج حصى الكلى لإزالة أو تفتيت أي حصى كلوية تسبب انسدادًا في المسالك البولية.

من المهم زيادة تناول السوائل لتشجيع التبول المتكرر، فهذا يساعد على منع تكوّن حصى الكلى. 

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