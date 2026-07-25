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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة من الإنفوجرافات التي تتضمن أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال مراحل التنسيق الإلكتروني.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الرغبات، وتوفير الدعم الفني والإرشادي للطلاب، من خلال فرق عمل مدربة داخل مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، بما يضمن إتمام عملية التسجيل بصورة صحيحة وآمنة.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات الحكومية سخرت جميع إمكاناتها لتقديم الدعم الكامل لطلاب الثانوية العامة خلال أعمال التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات تم تجهيزها لاستقبال الطلاب وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم، بما يسهم في تيسير إجراءات تسجيل الرغبات، وضمان حصول الطلاب على الدعم الفني اللازم طوال فترة التنسيق، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعات الحكومية في خدمة الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تستقبل الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقدم خدماتها دون أي مقابل، موضحًا أن العاملين بالمراكز يقدمون الدعم الفني والمشورة للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم، ويساعدونهم في التعامل مع موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا للقواعد المنظمة، مع التأكيد على أن اختيار وترتيب الرغبات يظل حقًا أصيلًا للطالب وحده

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تحرص على توفير جميع الوسائل التي تيسر إجراءات التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الإنفوجرافات التي تنشرها الوزارة تتضمن أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لتيسير وصول الطلاب إليها والاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها، وذلك ضمن الخطة الإعلامية والتوعوية التي تنفذها الوزارة خلال موسم التنسيق، بما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على التعرف بسهولة على أقرب مركز حاسب آلي يمكنهم التوجه إليه للحصول على الدعم الفني والإرشادي.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها عبر صفحات غير رسمية.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 وزارة التعليم العالي

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