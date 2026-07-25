تسجيل الرغبات على هذا الرابط بتنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2026، للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ومع اقتراب إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2026، يزداد البحث عن خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، إلى جانب معرفة الحد الأدنى للمرحلة في كل شعبة من شعب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2026، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2026 عن موعد انطلاق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026، حيث يتم الاعلان عن انطلاق المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 مباشرة بحد أقصى 4 أيام.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، بمجرد فتح باب التسجيل على الموقع، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــا.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2026.

الضغط على أيقونة تسجيل الرغبات.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة نجاح الطالب.

مراجعة البيانات الشخصية للطالب والتأكد من صحتها.

تسجيل الرغبات بحد أقصى 75 رغبة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

مراجعة جميع الرغبات قبل الحفظ النهائي.

الضغط على "حفظ" وطباعة أو الاحتفاظ بإيصال التسجيل.

ويتيح الموقع للطلاب تعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة الأولى، على أن يكون آخر تعديل قبل غلق باب التسجيل هو المعتمد في أعمال التنسيق.