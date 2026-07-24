فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بـ صيدلة عين شمس

تواصل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ريادتها الأكاديمية من خلال منظومة متكاملة من برامج الدراسات العليا، التي صُممت وفق أحدث المعايير الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، وإعداد كوادر قادرة على قيادة التطور في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

تشمل البرامج:

◾ برامج الماجستير في تخصصات:

الصيدلة الإكلينيكية، الميكروبيولوجيا والمناعة، التكنولوجيا الصيدلية، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، الأدوية والسموم، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الصيدلية، الكيمياء العضوية الصيدلية، والعقاقير.

● برامج الدكتوراه في مختلف التخصصات الدوائية، بما يتيح للباحثين إجراء أبحاث علمية متقدمة تسهم في تطوير المعرفة والابتكار وخدمة القطاعين الصحي والدوائي.

● برنامج دكتور الصيدلة (PharmD) كدرجة مهنية متقدمة، يركز على إعداد صيادلة إكلينيكيين يمتلكون خبرات عملية ومهارات متخصصة في الرعاية الدوائية، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية.

● الدبلومات المتخصصة التي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ومن أبرزها دبلوم الصيدلة الإكلينيكية، ودبلوم التغيرات المناعية (IMCERT) بالشراكة مع جامعات أوروبية.

● الدورات التدريبية المعتمدة التي تواكب التطورات الحديثة في صناعة الدواء، وتشمل برامج متخصصة في مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل العلاجية (Cosmetics & Cosmeceuticals)، واكتشاف وتطوير الدواء (Drug Discovery and Development)، والجودة بواسطة التصميم (Quality by Design)، بما يسهم في تنمية المهارات التطبيقية ورفع الكفاءة المهنية للمشاركين.

وتتميز جميع البرامج ببيئة تعليمية وبحثية متطورة، تضم معامل حديثة، وشراكات أكاديمية وبحثية محلية ودولية، ونظامًا مرنًا للساعات المعتمدة، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

ابدأ رحلتك نحو التميز الأكاديمي والمهني، وانضم إلى برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، لتصبح شريكًا في صناعة مستقبل العلوم الدوائية والبحث العلمي، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

لمزيد من التفاصيل حول البرامج يرجى زيارة اللينك التالى:

https://www.asu.edu.eg/ar/1724/page/