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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : غدا طقس شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وحار على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وعن حالة البحر المتوسط؛ تتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

بينما يشهد خليج السويس حالة تتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

العاصمة الجديدة 40 25

6 اكتوبر 39 24

بنهــــا 39 24

دمنهور 37 24

وادى النطرون 39 25

كفر الشيخ 37 24

بلطيم 36 23

المنصورة 37 24

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 24

طنطا 38 24

دمياط 33 24

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 41 25

السويس 39 23

العريش 37 24

رفح 36 23

رأس سدر 40 26

نخل 40 23

كاترين 35 20

الطور 38 28

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 39 29

الاسكندرية 34 23

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 30 24

السلوم 30 25

سيوة 38 23

رأس غارب 37 28

سفاجا 38 30

مرسى علم 38 31

شلاتين 38 29

حلايب 35 31

أبو رماد 39 28

مرسى حميرة 37 30

أبرق 38 28

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 24

أسيوط 42 26

سوهاج 42 27

قنا 44 26

الأقصر 43 28

أسوان 43 30

الوادى الجديد 43 29

أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 43 32

الرياض 44 29

المنامة 42 33

أبوظبى 42 30

الدوحة 43 33

الكويت 47 34

دمشق 36 19

بيروت 31 27

عمان 32 21

القدس 32 22

غزة 34 27

بغداد 45 30

مسقط 31 28

صنعاء 27 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 34 26

تونس 39 27

الجزائر 32 25

الرباط 26 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 15

إسطنبول 24 17

إسلام آباد 31 25

نيودلهى 33 27

جاكرتا 34 23

بكين 32 23

كوالالمبور 32 24

طوكيو 34 24

أثينا 38 17

روما 31 18

باريس 30 17

مدريد 29 16

برلين 28 16

لندن 29 17

مونتريال 28 19

موسكو 19 13

نيويورك 27 18

واشنطن 29 19

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 20 13

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة السواحل الشمالية

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