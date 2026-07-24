"يلا ساحل" تكشف عن أجندة فنية استثنائية تضم أبرز نجوم الغناء

تواصل "يلا ساحل" ترسيخ مكانة الساحل الشمالي كواحدة من أبرز الوجهات الصيفية في المنطقة، من خلال أجندة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة وأنماط الحياة، في إطار رؤية تستهدف تقديم تجربة صيفية موحدة تعكس حجم التطور الذي يشهده الساحل، وتسهم في دعم السياحة وتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر.

حفلات يلا ساحل

وتشهد U Arena بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة المقبلة سلسلة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث يستعد الفنان تامر حسني لإحياء واحدة من أكبر حفلات الصيف يوم 31 يوليو، يعقبه الفنان عمرو دياب، الذي يلتقي جمهوره يوم 7 أغسطس، فيما يلتقي الجمهور مع الفنان توو ليت يوم 14 أغسطس، قبل أن يحيي كل من النجمة إليسا والفنان تامر عاشور أمسية غنائية مميزة يوم 21 أغسطس.

كما تتواصل الأجندة الفنية على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة بحفل لفرقة كايروكي يوم 28 أغسطس، في تجربة موسيقية تعكس تنوع المشهد الفني وتلبي مختلف الأذواق، ضمن برنامج فني متكامل يجمع أبرز نجوم الغناء ويقدم تجارب ترفيهية متنوعة لزوار المدينة طوال الموسم.

وتعكس هذه الأجندة الفنية التنوع الذي تتبناه "يلا ساحل"، والتي لا تقتصر على تنظيم الحفلات، بل تقدم برنامجًا متكاملاً من الفعاليات والأنشطة التي تمتد عبر مختلف وجهات الساحل الشمالي، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإقبال على الوجهات الساحلية، وتعزيز القيمة المضافة للمشروعات السياحية والعقارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعظيم مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني.

كما تمثل المبادرة نموذجًا للتكامل بين مختلف الشركاء، من خلال توحيد الجهود لتقديم موسم صيفي متكامل يرسخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة نابضة بالحياة، ويعكس ما تشهده المنطقة من تطور مستمر في البنية التحتية، والخدمات، والتجارب الترفيهية والثقافية.

ويمكن للجمهور متابعة أحدث الحفلات والفعاليات والأنشطة الصيفية عبر تطبيق TELLR، المنصة الرقمية الرسمية لـ”يلا ساحل”، والتي تجمع كل ما يحدث في الساحل الشمالي في مكان واحد، وتتيح للمستخدمين استكشاف الفعاليات، والتعرف على مواعيدها، وحجز التذاكر، واكتشاف أحدث التجارب والعروض والخدمات، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة تسهّل التخطيط والاستمتاع بموسم الصيف. ويمكن تحميل تطبيق TELLR مجانًا عبر App Store لأجهزة iOS وGoogle Play لأجهزة Android.