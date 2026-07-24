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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيرين سات تتحدث عن قصة حبها مع كينان دوغلو .. وترد على الانتقادات بعد دخولها عالم الغناء

بيرين سات تتحدث عن قصة حبها مع كينان دوغلو وترد على الانتقادات بعد دخولها عالم الغناء
بيرين سات تتحدث عن قصة حبها مع كينان دوغلو وترد على الانتقادات بعد دخولها عالم الغناء
أوركيد سامي

كشفت النجمة التركية بيرين سات عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية والفنية، خلال ظهورها في برنامج Hitmakers with Arem & Arman، حيث تحدثت عن قصة حبها مع زوجها المطرب كينان دوغلو، وكواليس دخولها عالم الغناء، بالإضافة إلى الانتقادات التي واجهتها بعد إطلاق أول أعمالها الموسيقية.

وأوضحت بيرين سات أن بداية علاقتها بكينان دوغلو كانت مليئة بالمشاعر، مشيرة إلى أن رحلتهما إلى مدينة لوس أنجلوس كانت نقطة فارقة في بداية ارتباطهما، مؤكدة أن علاقتهما تطورت بشكل سريع، وأنها شعرت بعد أشهر قليلة فقط بأنها وجدت الشخص الذي ترغب في استكمال حياتها معه.

وأضافت أن البعض وصف ما عاشاه في بداية العلاقة بأنه "قصف حب" أو Love Bombing، لكنها ترى أن ما جمعهما كان حبًا حقيقيًا وصادقًا، مؤكدة أن مشاعرهما لم تكن مصطنعة، بل نمت بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

كما استرجعت بيرين سات واحدة من أكثر الذكريات تأثيرًا في حياتها، عندما استيقظت ذات صباح على صوت كينان دوغلو وهو يعزف على الغيتار ويؤلف أغنية Aşka Türlü Şeyler، مؤكدة أن تلك اللحظة غيّرت نظرتها إلى العلاقة، وجعلتها تدرك أنها وقعت في حبه بشكل كامل.

وأشادت النجمة التركية بشخصية زوجها، واصفة إياه بأنه شخص رومانسي وهادئ، لافتة إلى أن اللقاءات التي جمعتهما قبل الزواج منحتها شعورًا بالراحة، وجعلتها تؤمن بأنها عثرت على شريك الحياة الذي كانت تبحث عنه.

وعن دخولها مجال الغناء، أوضحت بيرين سات أن الأمر لم يكن مخططًا له، بل جاء بشكل تلقائي، بعدما لاحظ كينان دوغلو أنها تبتكر ألحانًا أثناء الغناء داخل السيارة، ليشجعها على تطوير موهبتها وخوض التجربة بشكل احترافي.

وأضافت أنها أطلقت أول أغنية إلكترونية لها باللغة الإنجليزية بعنوان CapitaliZoo خلال شهر فبراير 2026، قبل أن تطرح ألبومها الأول Exuberance في يونيو من العام نفسه، بعد فترة تحضير استمرت نحو ثلاث سنوات، مؤكدة أن حفل إطلاق الألبوم شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في تركيا، الذين استمعوا إلى الأغاني لأول مرة باستخدام تقنية الصوت المجسم.

وحول الانتقادات التي تعرضت لها بعد انتقالها من التمثيل إلى الغناء، أكدت بيرين سات أنها كانت تتوقع أن يمنحها نجاحها كممثلة دعمًا أكبر، إلا أن شهرتها جعلتها أيضًا هدفًا لانتقادات واسعة.

وأشارت إلى أنها لم تعد تمنح هذه التعليقات أهمية كبيرة، بعدما اعتادت عليها، موضحة أنها أصبحت تتعامل معها بروح مرحة، خاصة مع تكرار الانتقادات نفسها بأشكال مختلفة، مؤكدة في الوقت نفسه أن تجربتها الغنائية حظيت بدعم كبير من الجمهور، إلى جانب ردود فعل إيجابية خلال حملات الترويج للألبوم داخل تركيا وخارجها، لا سيما في الولايات المتحدة.

وفي ختام حديثها، كشفت بيرين سات جانبًا من روتينها اليومي بعيدًا عن أجواء الشهرة، موضحة أنها تستيقظ عادة في وقت متأخر من الصباح، وتبدأ يومها بتناول مشروب الماتشا، ثم تقضي بعض الوقت مع كلبها داخل الحديقة.

كما أكدت أنها تفضل السهر حتى ساعات الفجر، وتحاول الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترات متقطعة فيما تصفه بـ"ديتوكس السوشيال ميديا"، موضحة أنها تدخل إلى "إنستجرام" مرة كل عدة أيام، بينما بدأت مؤخرًا استخدام تطبيق "تيك توك" بصورة أكبر.

بيرين سات اخبار الفن نجوم الفن

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