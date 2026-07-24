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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر.. اعرف كيفية التسجيل فيها خطوة بخطوة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
محمد شحتة

أصدرت كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر، دليلًا إرشاديًا شاملًا يوضح آلية التسجيل في اختبارات القدرات، ويعرّف بالبرامج والمسارات الأكاديمية المتاحة، بما يساعد الطلاب على اختيار التخصص الذي يتوافق مع قدراتهم وميولهم، ويُسهم في بناء مستقبلهم المهني.

وأوضح الدليل أن نظام التنسيق بالكلية يتضمن خمس مسارات مستقلة، يُعامل كل منها بوصفه برنامجًا مستقلًا، ولا يجوز التحويل بين هذه المسارات بعد القبول، وهي:
• المسار الأول: التخصص العام (انتظام)، ويضم الشعب الأدبية والعلمية لإعداد معلم في تخصصات: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية،  واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والرياضيات، والكيمياء والطبيعة، والعلوم البيولوجية
• المسار الثاني: شعبة التربية الفنية. 
• المسار الثالث: شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم. 
• المسار الرابع: شعبة التربية الخاصة. 
• المسار الخامس: شعبة التعليم الأساسي، لإعداد معلم المرحلة الابتدائية في تخصصات: القرآن الكريم والتربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والرياضيات.

التسجيل في اختبارات القدرات

وأكدت الكلية أن اجتياز اختبارات القدرات شرط أساسي للقبول بجميع برامجها، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات يبدأ يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، بينما تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

كما شددت الكلية على أن عدم تسجيل الطالب لاختبارات القدرات خلال فترة التسجيل المحددة يترتب عليه عدم إمكانية الالتحاق بالكلية، سواء من خلال التنسيق أو التحويل، مؤكدة أن الطالب الذي لا يؤدي اختبار القدرات أو لا يجتازه لن يتمكن من الالتحاق بالكلية حتى وإن كان مجموعه يؤهله لذلك، فضلًا عن عدم السماح بالتحويل إلى الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات.

وأضافت الكلية أنه يحق للطالب التقدم لأداء اختبارات القدرات في أكثر من كلية من الكليات التي تشترط ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة للقبول بجامعة الأزهر.

وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل، أوضحت الكلية أن على الطالب الدخول إلى رابط التسجيل الإلكتروني التالي اضغط هنا

واستكمال البيانات المطلوبة، ثم طباعة استمارة اختبار القدرات، وإعداد ثلاث نسخ منها، مع إرفاق صورة من إيصال سداد الرسوم وصورة من بطاقة الرقم القومي، والتوجه إلى مقر كلية التربية بنين بالقاهرة في الموعد المحدد لأداء اختبار القدرات.

كما دعت الكلية الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الكامل الذي يتضمن شرحًا تفصيليًا لجميع البرامج الأكاديمية، وشروط الالتحاق بكل مسار، والمزايا التي يقدمها، وفرصه الوظيفية المستقبلية، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا

واختتمت كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر بيانها بدعوة جميع طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الالتحاق بالكلية إلى سرعة التسجيل خلال الفترة المحددة، والاطلاع بعناية على الدليل الإرشادي لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح.

الأزهر جامعة الأزهر كلية التربية كيفية التسجيل في اختبارات القدرات شروط اختبارات القدرات

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