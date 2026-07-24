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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في احتفالية بالفن الهادف.. طاقم مسرحية "دهب" يكرم الدكتورة سحر السنباطي لدور "القومي للطفولة" في بناء الوعي

في احتفالية بالفن الهادف.. طاقم مسرحية "دهب" يكرم الدكتورة سحر السنباطي لدور "القومي للطفولة" في بناء الوعي
في احتفالية بالفن الهادف.. طاقم مسرحية "دهب" يكرم الدكتورة سحر السنباطي لدور "القومي للطفولة" في بناء الوعي
أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، العرض المسرحي الاستثنائي "دهب" على خشبة مسرح "نهاد صليحة" بأكاديمية الفنون، بحضور الدكتور كرم ملاك، والاستاذ عمر حجازى اعضاء مجلس إدارة المجلس. وقد حظي العرض بإشادة واسعة من الحضور؛ لما يقدمه من تجربة إنسانية ملهمة تجمع بين التثقيف والترفيه.

وفي كلمة لها عقب العرض، أثنت الدكتورة سحر السنباطي على المستوى الفني المتميز للمسرحية، مؤكدةً أن الفن يمثل إحدى القوى الناعمة وأهم أدوات بناء الوعي المجتمعي. وأوضحت أن الرسائل التربوية والإنسانية التي تقدمها مثل هذه الأعمال تسهم بشكل مباشر في تنمية شخصية الأطفال والشباب، وترسيخ القيم الإيجابية وتعميق الهوية الوطنية، بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

كما أبدت رئيسة المجلس إعجابها الشديد بالأداء المبهر للطفلة "سولاف الشناوي"، مشيرةً إلى أن اكتشاف المواهب الناشئة ورعايتها هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن. وأكدت أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في نشر قيم التسامح وقبول الآخر، وتوفر بيئة آمنة تضمن للأطفال مساحات حرة للإبداع والابتكار.

وفي ختام الفاعلية، حرص صناع وطاقم مسرحية "دهب" على تكريم الدكتورة سحر السنباطي؛ تقديرًا للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في توظيف المسرح التفاعلي والفنون الهادفة لدعم قضايا الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه وسُبل حمايته.

تجدر الإشارة إلى أن العرض المسرحي "دهب" هو من بطولة الفنان عمرو قابيل والطفلة سولاف الشناوي. وقد استلهم صناع العمل الحالة الفنية والمتفردة للنجم الراحل أنور وجدي، كأحد أبرز رموز الفن المصري، ليقدموا تجربة مسرحية غنية تحتفي بقيم الأمل والإبداع والانتماء.

القومي للطفولة القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي الطفولة

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