القبض على شخصين نصبا على تجار ذهب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين لقيامهما بالنصب والإحتيال على عدد من تجار المشغولات الذهبية والإستيلاء على كميات من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخى (9 ، 14) مايو الماضى تبلغ لقسمى شرطة (الطالبية - الحوامدية) بالجيزة من (مالك محل للمصوغات الذهبية، تاجر مشغولات ذهبية، 8 أشخاص آخرين) بتضررهم من (شقيقين "شركاء الأول" - مقيمان بدائرة قسم الطالبية) لقيامهما بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وكميات من المشغولات الذهبية.





أمكن ضبط المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما أيدا ماسبق، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية وكمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





