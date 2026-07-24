الناطق العسكري باسم القسام: تصعيد الاحتلال لعدوانه لن يجلب عليه إلا الويلات

وجه الناطق العسكري باسم القسام “أبو عبيدة” تحية إجلالٍ وإكبارٍ إلى المجاهدين في ضفة العياش وشبابها الثائرين.

وقال أبو عبيدة في بيان: ليعلم هذا العدو المجرم أن للأقصى رجالاً تحميه وأن الفلسطيني لا ينام على ضيم.

وأضاف: تصعيد الاحتلال لعدوانه لن يجلب عليه إلا الويلات . ونهيب بكل أبناء شعبنا وعشائرنا وبشرفاء الأجهزة الأمنية أن يهبوا للدفاع عن مقدساتهم وأعراضهم وأرضهم.

وزاد أبو عبيدة: ليعلم الجميع أن معركة شعبنا الحقيقية مع الاحتلال هي في الضفة المحتلة.

وختم أبو عبيدة: نحن على ثقةٍ بأن المعركة في الضفة ستكون مفتاحاً للنصر الكامل على هذا المحتل النـ ازي.