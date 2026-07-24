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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين تنجح في تسجيل "سبسطية" كموقع تراث عالمي

فلسطين تنجح في تسجيل "سبسطية" كموقع تراث عالمي
فلسطين تنجح في تسجيل "سبسطية" كموقع تراث عالمي
أ ش أ

 أعلن وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، نجاح بلاده في تسجيل موقع "سبسطية" على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لدى اليونسكو، وذلك خلال أعمال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنعقدة في مدينة "بوسان" بجمهورية كوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الجمعة/ - أن قرار اللجنة بإدراج "سبسطية" جاء وفق إجراء الطوارئ واستنادا إلى المعيار (iii) من معايير اتفاقية التراث العالمي، بعد اعتماد ملف الترشيح الذي أعدته دولة فلسطين، والذي أبرز القيمة العالمية الاستثنائية للموقع بوصفه شاهدا فريدا على تعاقب الحضارات والثقافات التي استوطنت المنطقة منذ العصر الحديدي مرورا بالعصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية، وصولا إلى الفترتين الصليبية والعثمانية.

وأكدت اللجنة، في قرارها، أن سبسطية يتميز بتعدد طبقاته الأثرية ووضوح تسلسلها التاريخي، بما يعكس تطورا متواصلا للمركز الحضري والسياسي والديني عبر أكثر من ألفي عام، وهو ما يمنح الموقع قيمة عالمية استثنائية تستحق الحماية في إطار اتفاقية التراث العالمي.

كما قررت اللجنة إدراج الموقع -في الوقت ذاته- على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، نظرا لما يواجهه من تهديدات جسيمة ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مخططات الاستيلاء على الأراضي، ومشاريع تغيير الطابع التاريخي والأثري للموقع، إلى جانب القيود المفروضة على أعمال الحماية والإدارة والصون، الأمر الذي يستوجب تعزيز الجهود الدولية لضمان الحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية.

من جهتها .. رحبت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، بهذا القرار التاريخي، مؤكدة أن تسجيل سبسطية يمثل إنجازا وطنيا جديدا يعكس المكانة الحضارية لفلسطين، ويجسد في الوقت ذاته التزام دولة فلسطين بحماية تراثها الثقافي وفق المعايير الدولية، رغم التحديات التي تفرضها ممارسات الاحتلال على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني.

وأشادت الوزارة بالدعم الذي حظي به ملف الترشيح من الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، وبالجهود التي بذلها الخبراء والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليون الذين ساهموا في إعداد ملف الترشيح واستكمال متطلباته الفنية وفق معايير اليونسكو.

وقالت الوزارة إن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الدولية للموقع، ويضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في صون سبسطية والحفاظ على أصالتها وسلامتها، في ظل التهديدات المتواصلة التي تستهدف الموقع ومحيطه.

وأوضحت الوزارة أنها ستباشر، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التراث العالمي، والتي تشمل استكمال تقييم حالة الصون، وتحديث خطة الحفظ والإدارة، وتعزيز منظومة الرصد والمتابعة، وتطوير الأطر التخطيطية والإدارية للموقع، بما يضمن الحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية للأجيال القادمة.

ويُعد تسجيل سبسطية إنجازا جديدا يضاف إلى سجل فلسطين في اتفاقية التراث العالمي، ويؤكد أن التراث الثقافي الفلسطيني يمثل جزءا أصيلا من التراث الإنساني العالمي، ويستحق الحماية والصون والتعاون الدولي لضمان استدامته.

وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك موقع سبسطية قائمة التراث العالمي المعرض لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو

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