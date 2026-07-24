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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انسي الآيفون.. واتساب يفاجئ مستخدمي "آيباد" بميزة طال انتظارها

واتساب على آيباد
واتساب على آيباد
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب، في طرح تحديث جديد يمنح أجهزة آيباد استقلالية أكبر، إذ أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء حساب جديد وإعداده مباشرة على الجهاز، دون الحاجة إلى استخدام هاتف ذكي كجهاز أساسي.

ويتيح التحديث الذي يحمل الرقم 26.28.75، لمستخدمي أجهزة آيباد تسجيل الدخول إلى واتساب عبر إدخال رقم الهاتف والتحقق من رمز التأكيد، ليعمل الجهاز اللوحي بعد ذلك كجهاز رئيسي مستقل لإجراء المحادثات والمكالمات.

واتساب على آيباد يستغني عن الآيفون

وفي السابق، كان مستخدمو أجهزة آيباد، بما في ذلك الإصدارات الداعمة لشبكات الاتصال، ملزمين بربط الجهاز بهاتف رئيسي واستخدامه كجهاز مرافق فقط، إلا أن التحديث الجديد يلغي هذا القيد ويمنح الجهاز استقلالية كاملة.

وشمل التحديث أيضا تحسينات على تجربة استخدام واتساب عبر Android Auto وApple CarPlay، مع واجهة محسنة تتيح للسائقين إدارة الرسائل والرد عليها بسهولة من خلال شاشة السيارة، مع الحفاظ على التركيز أثناء القيادة.

تحديث جديد

كما وسع واتساب إمكانات إدارة المستندات على إصداري الويب وسطح المكتب، من خلال دمج أدوات Adobe Acrobat، ما يسمح بفتح ملفات PDF والتعليق عليها وتحريرها مباشرة داخل نافذة المحادثة، دون الحاجة إلى تنزيلها مسبقا على الجهاز.

وفي إطار تعزيز الميزات الاجتماعية، أضاف واتساب تكاملا مع خدمتي Apple Music وSpotify، ليتمكن المستخدمون من مشاركة الأغاني التي يستمعون إليها مباشرة في الحالة، مع إمكانية فتحها والاستماع إليها بسهولة من قبل الأصدقاء.

وأشار واتساب إلى أن هذه الميزات تطرح تدريجيا لمستخدمي نظامي أندرويد وiOS، ويمكن الحصول عليها بعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار عبر متجر التطبيقات.

جدير بالذكر أن واتساب، يختبر ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة آيفون، تتيح لهم تغيير أوضاع الميكروفون أثناء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة من داخل واجهة التطبيق، دون الحاجة إلى فتح مركز التحكم في نظام iOS.

وتوفر الميزة، التي ظهرت في إصدار واتساب لنظام iOS رقم 26.27.74 وفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، اختصارا جديدا للوصول إلى إعدادات معالجة الصوت الخاصة بآبل من شاشة المكالمة نفسها، ما يقلل الخطوات اللازمة للتبديل بين أوضاع الميكروفون المختلفة.

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