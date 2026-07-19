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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يفعل "أسماء المستخدمين" لعدد محدود من الحسابات

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بعد أيام قليلة من إطلاق نظام حجز أسماء المستخدمين، بدأ تطبيق واتساب في تفعيل الميزة بشكل فعلي لعدد محدود من المستخدمين، تمهيدا لتوفيرها على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

وكان واتساب قد أطلق خلال الشهر الماضي نظاما يتيح للمستخدمين حجز اسم مستخدم فريد قبل وصول الميزة رسميا إلى جميع الحسابات، بهدف منحهم فرصة اختيار المعرف الخاص بهم مبكرا.

طريقة حجز اسم المستخدم على واتساب

ويمكن للمستخدمين حجز اسم المستخدم من خلال الدخول إلى الإعدادات > الحساب > اسم المستخدم، كما يتيح لهم القسم نفسه تحديد مستوى الخصوصية، بما في ذلك اختيار ما إذا كان أي شخص يعرف اسم المستخدم يستطيع التواصل معهم مباشرة، أو ما إذا كان يتعين على جهات الاتصال الجديدة إدخال رمز PIN مكون من أربعة أرقام بالإضافة إلى اسم المستخدم لبدء المحادثة.

وفي حال اختيار اسم مستخدم يتطابق مع حساب موجود مسبقا على إحدى منصات ميتا الأخرى، مثل فيسبوك أو إنستجرام، قد يطلب من المستخدم إثبات ملكيته للحساب المرتبط، وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من إساءة استخدام الأسماء المعروفة ومنع محاولات انتحال الهوية التي قد تستخدم في عمليات الاحتيال.

اسم المستخدم على واتساب

وبحسب موقع WABetaInfo، بدأت واتساب حاليا في تفعيل أسماء المستخدمين المحجوزة لعدد محدود من الحسابات، حيث ظهر لبعض المستخدمين شريط تنبيه أعلى قائمة المحادثات يخبرهم بأن اسم المستخدم أصبح نشطا ويمكن مشاركته مع جهات اتصال جديدة.

وأشار التقرير إلى أن التفعيل يشمل مستخدمي النسخ التجريبية وكذلك مستخدمي الإصدار الرسمي من واتساب، لكنه لا يزال مقتصرا في الوقت الحالي على "عدد محدود جدا" من الحسابات.

ويمكن للمستخدمين التحقق من توفر الميزة عبر البحث عن شريط التنبيه أعلى قائمة الدردشات، أو من خلال الانتقال إلى قسم اسم المستخدم داخل إعدادات الملف الشخصي.

وفي حال عدم تفعيلها للحساب، سيظهر إشعار يفيد بأن أسماء المستخدمين ستتوفر قريبا وسيتم إخطار المستخدم عند جاهزية حسابه لاستخدامها.

وتعد هذه الخطوة تغييرا مهما في طريقة التواصل عبر واتساب، إذ ستسمح للمستخدمين مستقبلا بمشاركة اسم مستخدم بدلا من رقم الهاتف، ما قد يمنحهم مزيدا من التحكم في خصوصيتهم عند التواصل مع أشخاص جدد.

واتساب أسماء المستخدمين اسم واتساب

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