طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الغربية فيديو يجسد ملحمة بطولية لشاب قفز في مياه ترعة القاصد بعدما انقلبت سيارة ملاكي بداخلها أسرة جراء حادث تصادم بسيارة أخري بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا بطريق "القاهرة -الاسكندرية " الزراعي وهو ما لاقي استحسان رواد جروبات السوشيال ميديا واشادوا ببطولة الشاب وتضحيته بحياته من أجل السعي وراء انقاذ الأسرة بالكامل من الغرق وخطر الموت.

“قفزت في الترعة لإنقاذ أسرة داخل سيارة ملاكي ولم أهاب الموت” .. بتلك الكلمات أعرب الشاب الثلاثيني أحمد مجدي ندا البنا ابن قرية إبشواي بمركز قطور وبطل الشهامة لافتا بقوله في تصريحات صحفية:"كنت متجها للسفر وفوجئت بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أحدهما سقطت في مياه الترعة ووجدت نفسي أقفز من أجل إخراج من بداخلها وإنقاذ حياته" .

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