مجلس كنائس مصر ينعى هاني شنودة: إبداعاته ستظل خالدة في وجدان الأجيال

نعى مجلس كنائس مصر، ببالغ الحزن والأسى، الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي أثرى الحياة الفنية والموسيقية في مصر بإبداعاته الخالدة، وترك بصمة فنية وإنسانية ستظل راسخة في وجدان الأجيال.

وتقدم المجلس بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى جميع محبيه وتلاميذه، والأسرة الفنية المصرية، سائلين الله أن يمنحهم جميعًا العزاء والسلام.

ويستذكر مجلس كنائس مصر بكل تقدير مسيرة الراحل الحافلة بالعطاء، وما قدمه من أعمال موسيقية خالدة أسهمت في إثراء الثقافة والفن المصري، وجعلت اسمه واحدًا من أبرز رموز الموسيقى الحديثة في مصر والعالم العربي.