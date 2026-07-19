الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى ثورة 23 يوليو

هنّأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأكدت الكنيسة أن هذه المناسبة الوطنية هي محطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، جسدت إرادة المصريين في بناء وطن قوي، قائم على قيم الكرامة والعمل والانتماء، وأسهمت في ترسيخ مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.

وأعربت الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الجليلة، مصلية إلى الله القدير، أن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبارك جهود جميع أبنائها في مسيرة البناء والتنمية، لما فيه خير الوطن، وازدهاره. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.