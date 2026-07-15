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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد رهباني قبطي يصل موسكو في زيارة رسمية لتعزيز التعاون مع الكنيسة الروسية

آباء الكنيسة
آباء الكنيسة
ميرنا رزق

وصل وفد رهباني من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر حتى 21 يوليو.

 وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وتبادل الخبرات الرهبانية والكنسية بين الجانبين.

وجاءت الزيارة ببركة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقداسة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، ضمن برنامج الزيارات المتبادلة بين الكنيستين على المستويين الأكاديمي والرهباني.

ويترأس الوفد نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى، ويضم عددًا من الآباء الرهبان والكهنة من الأديرة القبطية وبطريركية القدس، من بينهم القمص الراهب أرسانيوس الأنبا بولا، والقمص الراهب بيشوي الأنطوني، إلى جانب عدد من كهنة ورهبان الكرسي الأورشليمي.

وكان في استقبال الوفد بمطار دوموديدوفو الدولي بموسكو عدد من قيادات الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، يتقدمهم المطران إيسيدور، الرئيس المشارك للجنة الحوار بين الكنيستين، إلى جانب مسؤولين بقسم العلاقات الكنسية الخارجية، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في روسيا، بالإضافة إلى ابونا داود الانطوني، المسؤول عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في روسيا.

واستهل الوفد زيارته بزيارة دير الشفاعة للراهبات في موسكو، حيث أقيم استقبال رسمي وترحيب بالوفد، كما شارك نيافة الأنبا أنطونيوس وأعضاء الوفد في الاحتفال الرسمي الذي نظمته السفارة المصرية بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، بحضور مسؤولين روس وسفير مصر لدى موسكو.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة جولات بعدد من الأديرة والكنائس والأماكن المقدسة في موسكو وإيبارشية نيجني نوفغورود، من بينها دير القديس سيرافيم في ديفييفو، بهدف الاطلاع على الحياة الرهبانية وتبادل الخبرات الروحية بين الكنيستين.

وأكدت الكنيسة أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار الحوار والتعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، بما يعزز العلاقات الأخوية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الرهبانية والكنسية.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الرهبان

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