مطران الكنيسة اللاتينية يمنح السيامة الإنجيلية لثلاثة من الرهبان المرسلين الكومبونيان

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، احتفال السيامة الإنجيلية لثلاثة من الرهبان المرسلين الكومبونيان، وذلك بكنيسة القلب الأقدس، بالسكاكيني.

شملت السيامة الإخوة: مامادو كريستال، وكامبال كاسورو ميشاك، وكاسيريكا مواني شارل، بحضور المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب دييجو، الرئيس الإقليمي لرهبنة المرسلين الكومبونيان بمصر والسودان ولبنان، إلى جانب نائبه الأب سايمون، والأب جوستان، الرئيس الإقليمي للرهبنة بجمهورية الكونغو، وعدد من آباء الرهبنة.

يأتي هذا الاحتفال بعد أن أبرز الرهبان الثلاثة نذورهم الرهبانية الدائمة، يوم الخميس الماضي، بكنيسة قلب يسوع، بوسط القاهرة، بين يدي الأب دييجو.

شكّل الاحتفال مناسبة للصلاة من أجل السيامات الجديدة، والتأكيد على رسالة المرسلين الكومبونيان في خدمة الكنيسة، والشهادة للإنجيل، بروح التكريس والعطاء.