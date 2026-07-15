عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ومع استمرار التغيرات في أسعار الأوقية عالميًا، وتحركات سعر صرف العملات، تشهد الأسواق المحلية حالة من المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الأصفر، سواء من جانب الراغبين في الادخار أو المقبلين على شراء المشغولات الذهبية.

الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5022 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5860 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6697 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيه.

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع أسعار الذهب عالميًا مع بداية التعاملات، متأثرة بحالة القلق الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

سعر الأوقية شهد انخفاضًا

الذهب

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تأثير هذه الأحداث ظهر بشكل تدريجي، حيث انعكست تداعياتها أولًا على أسواق النفط، ثم امتدت إلى الذهب، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية شهد انخفاضًا بعد أن سجل مستويات تجاوزت 2100 دولار خلال الفترة الماضية، ليقترب من مستوى 2000 دولار.

وتابع أن سوق الذهب المحلية لم تشهد تغيرات حادة رغم التحركات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي ساهم في الحد من تأثير التراجع العالمي والحفاظ على حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصرية.

حركة الأسعار

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل كبير بتطورات المشهد العالمي، مؤكدًا أن الأسواق قد تشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط وفقًا لمستجدات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.

كما علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، على تأثير وقف الحرب على أسعار الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستتجه إلى الارتفاع مع استمرار توقف الحرب.

وقال الخبير في صناعة وأسواق الذهب إن هذا الأمر وارد، موضحًا أنه مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع، قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال الساعات الأخيرة بنحو 100 دولار للأوقية.

وأضاف أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت من 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، أي بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام.

ولفت إلى أن الذهب، مع استقرار منطقة الشرق الأوسط ووقف الحرب، قد يواصل الارتفاع بصورة تدريجية، متوقعًا أن يسجل مستويات قياسية بنهاية العام، وأن تصل أوقية الذهب إلى 5000 دولار.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية العام.

وأوضح أن أسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 شهدت ارتفاعات كبيرة، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 60% و65%.

ولفت إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، كما أثرت في البنوك المركزية التي احتاجت إلى سيولة كبيرة، وهو ما تسبب في ضغوط بيعية قوية على الذهب، وأسهم في تراجع أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.



مفاجأة في نهاية 2026

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب انخفض من 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد كبيرًا، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية عام 2026.