هواوي FreeClip 2 S وصلت رسميًا! تصميم مبتكر وأداء خارق

أطلقت هواوي سماعات FreeClip 2 S عالميًا بتصميم مفتوح للأذن، ومكبرات صوت مزدوجة 10.8 مم، وتقنية الصوت المكاني وتأتي هذه السماعات بالتزامن مع سلسلة هواتف Huawei Pura 90s وجهاز MatePad Air 2026 .

مواصفات هاتف هواوي فري كليب 2 إس

مواصفات هاتف هواوي فري كليب 2 إس

تتميز سماعات هواوي فري كليب 2 إس بتصميم مفتوح على شكل حرف C، حيث توضع خارج قناة الأذن لتوفير راحة أكبر وإدراك أفضل للمحيط. وهي مصنوعة من مادة السيليكون السائل، وهي أكثر نعومة بنسبة 25% من الجيل السابق، وقد تم تحسينها لتوفير تثبيت أكثر أمانًا وراحة. وتؤكد هواوي أن هذا التصميم مبني على بيانات من أكثر من 10,000 عينة أذن، بينما يبلغ وزن كل سماعة 5.1 جرام فقط، مما يجعلها خفيفة الوزن ومريحة للارتداء طوال اليوم.

بفضل تصميمها المفتوح، صُممت سماعات الأذن لتثبت بإحكام دون حجب الأصوات الخارجية. كما أنها تتميز بخاصية التعرف التلقائي على الأذن اليمنى واليسرى، مما يتيح لك استخدام أي سماعة في أي من الأذنين دون الحاجة إلى تعديل اتجاه القناة يدويًا.



هواوي فري كليب 2 إس

تستخدم سماعات FreeClip 2 S نظام مكبر صوت ثنائي الغشاء بقطر 10.8 مم، مُدمج في وحدة صوتية صغيرة الحجم. وتؤكد هواوي أن تصميم مكبر الصوت المُحدّث يُحسّن استجابة الصوت الجهير وتوازن الصوت بشكل عام. كما تتميز السماعات بوحدة معالجة عصبية مدمجة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تتولى معالجة الصوت والكلام، وتدعم ميزات مثل تقليل ضوضاء المكالمات وتحسين جودة الصوت.

تتميز سماعات الأذن بخاصية ضبط مستوى الصوت التكيفي التي تعمل على تحسين مستويات الصوت تلقائيًا بناءً على الضوضاء المحيطة ونوع المحتوى. كما تتضمن خاصية تحسين الصوت التكيفي للحصول على كلام أكثر وضوحًا، بينما يعمل نظام الميكروفونات الثلاثية المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء على تحسين جودة المكالمات. بالإضافة إلى ذلك، زودت هواوي سماعات الأذن بنظام الموجات الصوتية العكسية لتقليل تسرب الصوت وتعزيز خصوصية الاستماع.

هواوي فري كليب 2 إس



تدعم سماعات FreeClip 2 S الصوت المكاني مع تتبع ديناميكي لحركة الرأس، وعناصر تحكم بالإيماءات، وإدارة المكالمات عبر إيماءات الرأس. كما تتميز بتقنية بلوتوث 6.0 مع إمكانية الاتصال بجهازين في آن واحد، وتعمل مع تطبيق Huawei Audio Connect، الذي يتيح للمستخدمين تخصيص عناصر التحكم، وضبط معادل صوت من 10 نطاقات، والتبديل بين الأجهزة، ومراقبة حالة البطارية.

من حيث عمر البطارية، توفر سماعات FreeClip 2 S ما يصل إلى 9 ساعات من التشغيل، ويمكن تمديدها إلى 38 ساعة مع علبة الشحن. كما تدعم الشحن السريع، ومنفذ USB-C، والشحن اللاسلكي، وتأتي مع سماعات أذن مقاومة للماء والغبار بمعيار IP57 وعلبة شحن مقاومة للماء والغبار بمعيار IP54.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز FreeClip 2 S بلونين الأزرق والفضي فيتوفر بسعر 169 جنيهًا إسترلينيًا حتى 17 أغسطس، ثم يعود إلى سعره الأصلي 199 جنيهًا إسترلينيًا، مع خيار باقة بسعر 199 جنيهًا إسترلينيًا