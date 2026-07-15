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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق تحديث One UI 9.0 Beta 4 التجريبي لهواتف Galaxy S26 لإصلاح الأخطاء البرمجية

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة سامسونج (Samsung) رسمياً التحديث التجريبي الرابع لواجهتها الجديدة "One UI 9.0 Beta 4" المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد لهواتفها الرائدة من عائلة "جالاكسي إس 26" (Galaxy S26)، وبدأت في إتاحته للمستخدمين المسجلين في البرنامج التجريبي بهدف اختبار كفاءة النظام وإصلاح الثغرات البرمجية قبل طرح النسخة المستقرة.

إتاحة التحديث ومناطق التوفر الفوري 

وبحسب ما ذكره موقع "سام موبايل" (SamMobile) المتخصص في أخبار الشركة الكورية، طرحت سامسونج التحديث الجديد لمستخدمي هواتف "جالاكسي إس 26" (Galaxy S26) و"جالاكسي إس 26 بلس" (+Galaxy S26) و"جالاكسي إس 26 أولترا" (Galaxy S26 Ultra). 

وذكر الموقع أن التحديث بدأ في الظهور رسمياً للمستخدمين في دولتي ألمانيا وكوريا الجنوبية، على أن يمتد لأسواق أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والصين والبلدان المسجلة تدريجياً.

ويأتي التحديث الجديد حاملاً رقم الإصدار البرمجي "S948BXXU4ZXA1" وبلغ حجم ملف التنزيل حوالي 1.2 جيجابايت للهواتف المتوافقة مع النظام. ويتضمن التحديث حزمة التصحيح الأمني الشهرية لضمان سلامة بيانات المستخدمين وسد الثغرات العتادية المكتشفة في برمجيات التشغيل السابقة.

قائمة الإصلاحات البرمجية والتحسينات العتادية في Beta 4 

وأوضح التقرير الفني للموقع أن التحديث التجريبي الرابع يركز بشكل أساسي على معالجة المشكلات البرمجية (Bugs) وتحسين استقرار الأداء العام للأجهزة، حيث تضمنت سجلات التغيير الرسمية الصادرة عن سامسونج إصلاح مشكلة إغلاق تطبيق الكاميرا المفاجئ عند استخدام ميزة التقريب البصري العالي في طراز جالاكسي إس 26 أولترا، بالإضافة إلى تحسين استجابة مستشعر بصمة الإصبع المدمج تحت الشاشة.

وعالجت سامسونج في إصدار One UI 9.0 Beta 4 مشكلة التباطؤ والتهنيج التي كانت تحدث عند التنقل بين التطبيقات باستخدام إيماءات الشاشة الكاملة، مع إصلاح عطل كان يتسبب في عدم ظهور الإشعارات لبعض تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب وتليجرام، فضلاً عن حل أزمة ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء استخدام تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi لفترات طويلة.

طريقة تنزيل التحديث للأجهزة المسجلة 

وأشار الموقع إلى أن التحديث متاح حالياً للتنزيل الهوائي (OTA) للأعضاء الذين انضموا مسبقاً للبرنامج التجريبي لسامسونج عبر تطبيق "سامسونج ممبرز" (Samsung Members). 

ويمكن لهؤلاء المستخدمين التحقق من وصول التحديث من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات (Settings)، ثم اختيار قسم تحديث البرامج (Software Update)، والنقر على زر تنزيل وتثبيت (Download and Install) لبدء الترقية فوراً مع أهمية شحن البطارية بنسبة لا تقل عن 50% قبل البدء.

سامسونج Samsung Galaxy S26 جالاكسي إس 26 بلس

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