حسام عبد المجيد: الاحتراف في بلغاريا خطوة نحو حلم أكبر.. وأتمنى اللعب لبرشلونة

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن انتقاله للاحتراف في الدوري البلغاري يمثل بداية لتحقيق طموحات أكبر في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه يتطلع للانتقال إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن تجربة الاحتراف في بلغاريا تعد خطوة مبدئية في مشواره، مؤكدًا أنها ليست المحطة الأخيرة، بل بداية لتحقيق أهدافه في الملاعب الأوروبية.

وتحدث عن ارتباط اسمه بالنادي الأهلي، قائلًا: "الأهلي نادٍ كبير، وأي لاعب يتمنى اللعب له، لكن خطوة احترافي ليست كوبري للانتقال إلى الأهلي".

وتابع: "أدين بالفضل لنادي الزمالك، ولو كان هدفي المال فقط لكنت انتقلت إلى أي نادٍ آخر وتركت الزمالك، لكنني أعتز بما قدمه لي النادي".

وأعرب مدافع الزمالك السابق عن أمله في أن يكون مشواره الاحترافي مشرفًا للنادي الذي ينتمي إليه، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم صورة جيدة عن الكرة المصرية والزمالك في أوروبا.

أتمنى أن ألعب يومًا ما بقميص برشلونة

وأشار إلى أنه: "أتمنى أن ألعب يومًا ما بقميص برشلونة".