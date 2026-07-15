اعتقال 5 ضباط بوزارة الدفاع العراقية على خلفية اتهامات بالفساد

أفادت مصادر مطلعة باعتقال خمسة ضباط في وزارة الدفاع العراقية، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد، في إطار إجراءات تحقيق تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المخالفات المالية والإدارية.

وبحسب المصادر، شملت الاعتقالات ضباطًا يشغلون مناصب مختلفة داخل الوزارة، فيما باشرت الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يكشف تفاصيل الاتهامات أو هويات الموقوفين.

ولم توضح المصادر طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الضباط أو حجمها، كما لم تعلن السلطات العراقية نتائج أولية للتحقيقات أو ما إذا كانت القضية مرتبطة بملفات فساد أخرى داخل مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية جهودها لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد، وملاحقة المتورطين في قضايا تمس المال العام، في إطار برامج تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

ويُنتظر أن تصدر الجهات القضائية أو وزارة الدفاع العراقية بيانًا رسميًا خلال الفترة المقبلة لتوضيح ملابسات القضية والإجراءات القانونية المتخذة بحق الموقوفين.

