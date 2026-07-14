وزير خارجية الكويت يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والبحريني اعتداءات إيران و"الحوثي"

أجرى وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث جرى إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، والاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن الجانبين أكدا حقهما الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما، والحفاظ على أمنهما واستقرارهما، كما جرى مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وأشارت إلى أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أجرى أيضا اتصالا هاتفيا، اليوم، بالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وجرى إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلا من الكويت والبحرين مؤخرا.

وأضافت أن الجانبين أكدا حقهما الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما، والحفاظ على أمنهما واستقرارهما، كما ناقشا تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها