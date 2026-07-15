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فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 4734 قتيلاً و16740 جريحًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 4734 قتيلاً و16740 جريحًا

زلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا
القسم الخارجي

أعلن ذلك خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي إلى 4734 قتيلاً، بالإضافة إلى 16740 جريحا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

يُشار إلى أنه في فنزويلا، وقع زلزال بلغت قوته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر يوم الخميس 25 يونيو، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا وكذلك أضرار مادية جسيمة,

 وبحسب تقييم أجرته وكالة ناسا، من المحتمل أن يكون حوالي 58870 مبنى في المناطق المتضررة قد دُمر أو تضرر، ولا يزال حجم الأضرار غير معروف بالكامل.

وتواصل دول العالم تقديم الدعم إلى فنزويلا لمواجهة أثار هذه الكارثة، أعربت الحكومة اليابانية عن دعمها المستمر للشعب الفنزويلي، وتقديم المساعدة اللازمة وفقا للاحتياجات المحلية، وذلك في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب فنزويلا الشهر الماضي وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وفي هذا الصدد، قررت الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، تقديم منحة طارئة بقيمة 3.5 مليون دولار استجابة لكارثة الزلزال في فنزويلا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وأوضح البيان أن الحكومة اليابانية ستقدم بهذه المنحة مساعدات إنسانية في قطاعات رئيسية، تشمل الغذاء والرعاية الصحية والطبية، والمأوى، وكذلك المواد غير الغذائية، وذلك من خلال برنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة.

فنزويلا الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز زلزال فنزويلا

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