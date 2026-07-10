اليابان تستمر في دعم فنزويلا بعد الزلزال بإرسال مساعدات إنسانية وفرق طبية

أعربت الحكومة اليابانية عن دعمها المستمر للشعب الفنزويلي، وتقديم المساعدة اللازمة وفقا للاحتياجات المحلية، وذلك في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب فنزويلا الشهر الماضي وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وفي هذا الصدد، قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تقديم منحة طارئة بقيمة 3.5 مليون دولار استجابة لكارثة الزلزال في فنزويلا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وأوضح البيان أن الحكومة اليابانية ستقدم بهذه المنحة مساعدات إنسانية في قطاعات رئيسية، تشمل الغذاء والرعاية الصحية والطبية، والمأوى، وكذلك المواد غير الغذائية، وذلك من خلال برنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة اليابانية أيضا إرسال الدفعة الثانية من الفريق الطبي الياباني للإغاثة من الكوارث إلى المنطقة المنكوبة، وذلك نظرا للطلب المتزايد على الدعم الطبي في المناطق المتضررة من الزلزال.

ويتكون الفريق الطبي من موظفين من وزارة الخارجية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى أطباء وممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، ومن المقرر أن يغادر اليابان متوجها إلى فنزويلا الأسبوع المقبل.

وتعتزم الحكومة اليابانية العمل عن كثب مع الوكالات والمنظمات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة التي تعود بالنفع على شعب فنزويلا في الوقت المناسب.

يُشار إلى أنه في فنزويلا، وقع زلزال بلغت قوته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر يوم الخميس 25 يونيو، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا وكذلك أضرار مادية جسيمة، وتشمل الأضرار 3889 حالة وفاة وأكثر من 16740 إصابة وفقا لبيانات الحكومة الفنزويلية، وبحسب تقييم أجرته وكالة ناسا، من المحتمل أن يكون حوالي 58870 مبنى في المناطق المتضررة قد دُمر أو تضرر، ولا يزال حجم الأضرار غير معروف بالكامل.



