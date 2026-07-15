ضربة اقتصادية لمضيق هرمز .. أمريكا تدفع لإحياء خط نفطي استراتيجي بين العراق وسوريا

أفاد مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة بناء خط أنابيب النفط الخام بين البلدين.

وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة تتوقع أن تضطلع الشركات الأمريكية بدور في تسريع عملية إعادة بناء وتأهيل خط الأنابيب، الأمر الذي قد يُمكّن منتجي النفط من تجنب مضيق هرمز قبالة سواحل إيران، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

أُنجز خط الأنابيب عام 1952 من قبل شركة النفط العراقية، وكانت طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً.

أغلقت بغداد خط الأنابيب في ثمانينيات القرن الماضي بعد أن انحازت سوريا إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية.

تعرض الخط لأضرار بالغة بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وهو الآن متوقف عن العمل فعلياً.

يحتاج خط الأنابيب إلى إصلاحات شاملة، تشمل خزانات تخزين ومضخات وأنظمة كهربائية جديدة.

وأشار أحد المصادر إلى أنه من المرجح أن يحتاج خط الأنابيب إلى استبدال كامل، وهي عملية قد تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات وقد تم بالفعل اختيار تحالف من الشركات الأمريكية لإعادة بنائه، مما يؤكد التزام واشنطن بهذا المشروع.