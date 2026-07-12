مصر تؤكد دعمها لوحدة سوريا والعراق خلال اتصال بين «عبد العاطي» و «توم باراك»

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير "توم باراك"، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما في كل من سوريا والعراق الشقيقين.

أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى السورية، وجدد ادانة مصر للعملية الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة دمشق، مشددا على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونها الداخلية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

وفيما يتعلق بالعراق الشقيق، تناول الاتصال جهود الحكومة العراقية الجديدة في فرض سلطة الدولة وحصر السلاح، وعدم استخدامه خارج إطار مؤسسات الدولة. وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، منوهاً بدعم مصر لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات.