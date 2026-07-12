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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد دعمها لوحدة سوريا والعراق خلال اتصال بين «عبد العاطي» و «توم باراك»

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص لكل من سوريا والعراق
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص لكل من سوريا والعراق
فرناس حفظي
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جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير "توم باراك"، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما في كل من سوريا والعراق الشقيقين.

أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى السورية، وجدد ادانة مصر للعملية الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة دمشق، مشددا على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونها الداخلية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

وفيما يتعلق بالعراق الشقيق، تناول الاتصال جهود الحكومة العراقية الجديدة في فرض سلطة الدولة وحصر السلاح، وعدم استخدامه خارج إطار مؤسسات الدولة. وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، منوهاً بدعم مصر لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك سوريا

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