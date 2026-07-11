قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق
حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333
روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور
محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر
حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب
بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم
رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد
محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

لاعب صنداونز
لاعب صنداونز
مجدي سلامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت تشيسني، زوجة النجم الجنوب إفريقي جايدن آدامز، أن اللاعب كان يعاني من اكتئاب حاد منذ وفاة جدته قبل أسبوعين، مؤكدةً أنه لم يكن يتناول الطعام بشكل جيد خلال تلك الفترة.

وأضافت أنه طوال فترة كأس العالم، كانت تشعر بأن شيئًا ما ليس على ما يرام، إذ كان صوته في كل مكالمة هاتفية مختلفًا تمامًا عن المعتاد، ومع ذلك واصل اللعب في البطولة رغم معاناته النفسية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح النجم الجنوب أفريقي “ جايدن آدامز ”، قبل انطلاق مباراتي النرويج و إنجلترا ، الأرجنتين و سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 ..

سيرتدي جميع اللاعبين الشارات السوداء خلال المباراتين تكريمًا لذكراه، في لفتة إنسانية تقديرًا لمسيرته 

أفادت تقارير صحفية، وفاة جايدن آدامز، لاعب خط وسط منتخب جنوب أفريقيا ونادي ماميلودي صنداونز، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من بطولة كأس العالم. 

وكان اللاعب قد شارك في ثلاث مباريات خلال البطولة، حيث نجح منتخب "بافانا بافانا" في بلوغ دور الـ32. 

ووفقاً للتقارير، فقد أقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على الانتحار بعد معاناته من الاكتئاب.

وداع جنوب إفريقيا

يُذكر أن منتخب جنوب إفريقيا قد ودّع بطولة كأس العالم من دور الـ 32 على يد كندا.

جايدن آدامز صنداونز تشيسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

نقل المصاب للمستشفى

بسبب دعوى خلع .. مقتل سيدة وإصابة والدها على يد زوجها بملوي

المتهمين

خلافات على أولوية المرور.. القبض على سائقى نقل وتوكتوك في كفر الشبخ

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل سير عربة كارو عكس الإتجاه في شمال سيناء

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد