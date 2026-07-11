زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

كشفت تشيسني، زوجة النجم الجنوب إفريقي جايدن آدامز، أن اللاعب كان يعاني من اكتئاب حاد منذ وفاة جدته قبل أسبوعين، مؤكدةً أنه لم يكن يتناول الطعام بشكل جيد خلال تلك الفترة.

وأضافت أنه طوال فترة كأس العالم، كانت تشعر بأن شيئًا ما ليس على ما يرام، إذ كان صوته في كل مكالمة هاتفية مختلفًا تمامًا عن المعتاد، ومع ذلك واصل اللعب في البطولة رغم معاناته النفسية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح النجم الجنوب أفريقي “ جايدن آدامز ”، قبل انطلاق مباراتي النرويج و إنجلترا ، الأرجنتين و سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 ..

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أفادت تقارير صحفية، وفاة جايدن آدامز، لاعب خط وسط منتخب جنوب أفريقيا ونادي ماميلودي صنداونز، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من بطولة كأس العالم.

وكان اللاعب قد شارك في ثلاث مباريات خلال البطولة، حيث نجح منتخب "بافانا بافانا" في بلوغ دور الـ32.

ووفقاً للتقارير، فقد أقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على الانتحار بعد معاناته من الاكتئاب.

وداع جنوب إفريقيا

يُذكر أن منتخب جنوب إفريقيا قد ودّع بطولة كأس العالم من دور الـ 32 على يد كندا.