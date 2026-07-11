إسبانيا تواصل كتابة التاريخ.. دي لا فوينتي ويامال يحطمان الأرقام القياسية في كأس العالم

واصل منتخب إسبانيا عروضه القوية في كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، ليواصل "الماتادور" مسيرته المميزة تحت قيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

ووفقًا لشبكة "ستاتس فوت" الفرنسية، أصبح دي لا فوينتي أول مدرب في تاريخ المنتخبات الأوروبية يتجنب الهزيمة في أول 13 مباراة يقودها خلال البطولات الكبرى، سواء في كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا، بعدما حقق 12 انتصارًا وتعادلًا وحيدًا.

التعادل الوحيد

وجاء التعادل الوحيد خلال مشوار المنتخب الإسباني في النسخة الحالية من كأس العالم، عندما تعادل مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

أكدت شبكة "أوبتا" أن دي لا فوينتي بات صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية بين جميع مدربي المنتخبات.

الأرقام القياسية

ولم تقتصر الأرقام القياسية على المدير الفني، إذ واصل النجم الشاب لامين يامال تقديم أرقامه الاستثنائية مع المنتخب الإسباني.

وأوضحت "ستاتس فوت" أن منتخب إسبانيا حقق الفوز في جميع المباريات الـ11 التي بدأها لامين يامال أساسيًا في البطولات الكبرى، سواء في كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية، ليحافظ اللاعب على سجله المثالي بقميص "لاروخا" في هذه المنافسات.

ويضرب المنتخب الإسباني موعدًا مرتقبًا مع منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية يسعى خلالها "الماتادور" لمواصلة نتائجه المميزة وبلوغ المباراة النهائية للمونديال.