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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا تواصل كتابة التاريخ.. دي لا فوينتي ويامال يحطمان الأرقام القياسية في كأس العالم

إسبانيا
إسبانيا
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل منتخب إسبانيا عروضه القوية في كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، ليواصل "الماتادور" مسيرته المميزة تحت قيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

ووفقًا لشبكة "ستاتس فوت" الفرنسية، أصبح دي لا فوينتي أول مدرب في تاريخ المنتخبات الأوروبية يتجنب الهزيمة في أول 13 مباراة يقودها خلال البطولات الكبرى، سواء في كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا، بعدما حقق 12 انتصارًا وتعادلًا وحيدًا.

التعادل الوحيد

وجاء التعادل الوحيد خلال مشوار المنتخب الإسباني في النسخة الحالية من كأس العالم، عندما تعادل مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

أكدت شبكة "أوبتا" أن دي لا فوينتي بات صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية بين جميع مدربي المنتخبات.

الأرقام القياسية

ولم تقتصر الأرقام القياسية على المدير الفني، إذ واصل النجم الشاب لامين يامال تقديم أرقامه الاستثنائية مع المنتخب الإسباني.

وأوضحت "ستاتس فوت" أن منتخب إسبانيا حقق الفوز في جميع المباريات الـ11 التي بدأها لامين يامال أساسيًا في البطولات الكبرى، سواء في كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية، ليحافظ اللاعب على سجله المثالي بقميص "لاروخا" في هذه المنافسات.

ويضرب المنتخب الإسباني موعدًا مرتقبًا مع منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية يسعى خلالها "الماتادور" لمواصلة نتائجه المميزة وبلوغ المباراة النهائية للمونديال.

منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب بلجيكا المنتخب الإسباني

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