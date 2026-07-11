قبل مواجهة فرنسا.. أرقام مرعبة ترافق تأهل إسبانيا إلى المربع الذهبي

واصل منتخب إسبانيا عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه المثير على بلجيكا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ولم يقتصر انتصار "لا روخا" على حسم بطاقة العبور بل حمل معه سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية والجماعية التي عززت مكانة المنتخب الإسباني في النسخة الحالية من المونديال.

لامين يامال يواصل تحطيم الأرقام

واصل لامين يامال كتابة التاريخ بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدور ربع النهائي لكأس العالم بعمر 18 عاما و362 يوما خلف الأسطورة البرازيلية بيليه والمغربي أيوب بوعدي.

كما واصل المنتخب الإسباني سجله المثالي في المباريات الكبرى التي يبدأها يامال أساسيًا، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات الـ11 التي شارك فيها اللاعب بالتشكيل الأساسي في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

لامين يامال

فابيان رويز يحافظ على سجله الذهبي

واصل فابيان رويز سلسلة نتائجه المميزة مع المنتخب الإسباني بعدما حافظ على سجله دون أي هزيمة في 48 مباراة دولية، حقق خلالها 33 انتصارا مقابل 15 تعادلا ليؤكد قيمته كأحد أبرز عناصر وسط الملعب.

فابيان رويز

رودري يعادل إنجاز توني كروس

سجل رودري إنجازا لافتا خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما أصبح أكثر لاعب تنفيذا للتمريرات التي تخترق الخط الدفاعي في الثلث الأخير من الملعب برصيد 62 تمريرة، معادلا الرقم الذي حققه الألماني توني كروس في مونديال 2014.

رودري

ميرينو.. متخصص في الأهداف القاتلة

فرض ميكيل ميرينو نفسه بطلا للحظات الحاسمة، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين مؤثرين خلال آخر خمس دقائق من مباراتين في الأدوار الإقصائية.

وكان ميرينو قد أحرز هدف الفوز أمام البرتغال في الدقيقة (90+1)، قبل أن يكرر السيناريو بتسجيل هدف التأهل أمام بلجيكا في الدقيقة 88.

ولم يكتفِ بذلك بل سجل أيضا أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ منتخب إسبانيا بكأس العالم، بعدما احتاج إلى 115 ثانية فقط منذ دخوله أرض الملعب، ليكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم إنريكي ساورا.

ميكيل ميرينو

دي لا فوينتي يواصل كتابة التاريخ

واصل المدير الفني لويس دي لا فوينتي تحقيق الأرقام التاريخية، بعدما أصبح أول مدرب لمنتخب أوروبي يتجنب الهزيمة في أول 13 مباراة له بالبطولات الكبرى، محققًا 12 انتصارًا وتعادلًا واحدًا في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

لويس دي لا فوينتي

أرقام مميزة رغم وداع بلجيكا

ورغم خروج المنتخب البلجيكي من البطولة، شهدت المباراة تسجيل عدة أرقام مميزة.

فقد أصبح تيبو كورتوا ثاني أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 21 مباراة، خلف الألماني مانويل نوير صاحب الرقم القياسي بـ23 مباراة.

كما ارتقى روميلو لوكاكو إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة كبديل بتاريخ المونديال برصيد 9 مباريات، خلف ماركوس راشفورد ودينيلسون.

وسجل شارل دي كيتيلير أول هدف من اللعب المفتوح في شباك إسبانيا بالأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ الهدف الذي أحرزه الفرنسي زين الدين زيدان في نسخة 2006.

إسبانيا تعادل أفضل سجل تهديفي لها

رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 هدفًا في كأس العالم 2026، معادلًا أفضل حصيلة تهديفية له في نسخة واحدة، والتي سبق أن حققها في مونديال 1986.

كما بلغ "لا روخا" الدور نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد النسخة التاريخية عام 2010 التي تُوج خلالها بلقب كأس العالم.

قمة مرتقبة أمام فرنسا

ويضرب المنتخب الإسباني موعدا ناريا مع فرنسا في الدور نصف النهائي، في ثاني مواجهة تجمع المنتخبين بتاريخ كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا في دور الـ16 من نسخة 2006، عندما فاز المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1.

ويدخل المنتخب الإسباني المواجهة بمعنويات مرتفعة، مستندًا إلى سلسلة مميزة بلغت 36 مباراة متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، حقق خلالها 27 انتصارًا مقابل 9 تعادلات، في واحدة من أفضل الفترات بتاريخ "لا روخا".