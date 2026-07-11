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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحيل أم استمرار؟.. ماذا يحدث في ملف تريزيجيه داخل النادي الأهلي؟

تريزيجيه
تريزيجيه
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأ النادي الأهلي إعادة ترتيب أولوياته استعدادًا للموسم الجديد بعدما شهدت الساعات الماضية تطورات مهمة تخص ملف محمود حسن تريزيجيه إلى جانب تحركات الإدارة لحسم ملفات تجديد عقود عدد من اللاعبين الأساسيين في إطار خطة الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي أوقفت مؤقتًا إجراءات رحيل تريزيجيه رغم وجود موافقة مبدئية في وقت سابق على انتقال اللاعب وذلك بعد تدخل المدير الفني الجديد المغربي الحسين عموتة الذي أبدى تمسكه باستمرار جناح الفريق ضمن مشروعه للموسم المقبل.

عموتة يتمسك ببقاء تريزيجيه

وبحسب شوبير فإن تريزيجيه تلقى عرضًا رسميًا بشكل مباشر قبل أن يعرضه على إدارة الأهلي التي لم تمانع في البداية فكرة رحيله مع الاتفاق على تأجيل تنفيذ الصفقة إلى ما بعد انتهاء مشاركة الفريق واللاعب في بطولة كأس العالم.

وأوضح أن الأمور تغيرت بعد تولي الحسين عموتة القيادة الفنية حيث رفض المدرب المغربي فكرة التفريط في أحد أبرز عناصر الفريق مطالبًا بالإبقاء على اللاعب ضمن قائمة الموسم الجديد وهو ما دفع الإدارة إلى تجميد المفاوضات بشكل مؤقت.

ورغم ذلك لا يزال مستقبل اللاعب مفتوحًا في ظل رغبة تريزيجيه في خوض تجربة جديدة بعدما تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما يجعل الملف مرشحًا لمزيد من المفاوضات خلال الأيام المقبلة سواء لإقناعه بالبقاء أو الموافقة على رحيله.

مفاوضات جديدة بعد عودة الدوليين

في الوقت نفسه تستعد إدارة الأهلي لفتح ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق فور انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون الدوليون عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن تعقد الإدارة جلسات متتالية مع أكثر من لاعب من أجل تمديد العقود أو تعديلها في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار الفريق ومنع تكرار سيناريوهات رحيل بعض النجوم في السنوات الماضية.

دروس من الماضي

وأكد شوبير أن تأجيل ملف التجديد يمثل أحد الأخطاء التي عانى منها الأهلي في مواسم سابقة مشيرًا إلى أن الإدارة يجب أن تتحرك مبكرًا مع اللاعبين الذين يمثلون الركيزة الأساسية للفريق بدلًا من الانتظار حتى دخولهم الفترة الأخيرة في عقودهم.

وأشار إلى أن النادي سبق أن واجه مواقف مشابهة مع عدد من النجوم وهو ما يجعل التحرك المبكر ضرورة للحفاظ على الاستقرار الفني وعدم منح الأندية الأخرى فرصة للدخول في مفاوضات مع اللاعبين.

لا سقف ثابت للعقود

وتطرق شوبير إلى ملف الرواتب داخل الأندية مؤكدًا أن فكرة الالتزام بسقف مالي ثابت لم تعد تتناسب مع واقع كرة القدم الحديثة.

وأوضح أن تقييم عقود اللاعبين يجب أن يتم وفقًا لقيمة كل لاعب داخل الفريق ومدى تأثيره الفني إضافة إلى طبيعة السوق الحالية التي شهدت تغيرًا كبيرًا في قيمة الصفقات والرواتب خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن إدارة أي نادٍ مطالبة بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والفنية عند التفاوض مع لاعبيها مشيرًا إلى أن الحفاظ على العناصر المميزة أصبح أكثر أهمية من الالتزام بأرقام ثابتة قد لا تعكس القيمة الحقيقية للاعب.

الأهلي يجهز للموسم الجديد

ويواصل الأهلي ترتيب أوراقه استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة الحسين عموتة الذي بدأ بالفعل في تحديد احتياجاته الفنية سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو اللاعبين الذين يرغب في استمرارهم.

وتسعى الإدارة إلى إنهاء ملفات التجديد والتمديد مبكرًا بالتوازي مع تدعيم الفريق بعدد من الصفقات لضمان توفير أكبر قدر من الاستقرار قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

وفي ظل اهتمام عدد من الأندية بضم بعض لاعبي الأهلي بعد تألقهم مع الفريق ومنتخب مصر في كأس العالم تبدو المرحلة الحالية حاسمة بالنسبة للإدارة التي تضع الحفاظ على القوام الأساسي ضمن أولوياتها مع دراسة كل العروض وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.

الأهلي النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه الحسين عموتة شوبير

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