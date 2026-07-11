شوبير: الأهلي يتمسك بتريزيجيه.. واللاعب يرغب في الرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه مع النادي الأهلي، مؤكدًا وجود تمسك كبير من جانب إدارة النادي والجهاز الفني باستمرار اللاعب، رغم رغبته في خوض تجربة جديدة.

وكتب شوبير عبر حسابه على "فيسبوك": "خاص - الأهلي يرفض التفريط في تريزيجيه، وحسين عموتة يتمسك باللاعب، لكن الأزمة إن تريزيجيه نفسه عايز يمشي، والمبرر إن الضغوط كبيرة عليه في الفترة الحالية وعايز يخوض تجربة أكثر هدوءًا."

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قرر فيه المدير الفني المغربي الحسين عموتة منح لاعبي الأهلي الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى القاهرة، على أن ينتظم اللاعبون بعدها في التدريبات استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا يوم 28 يوليو الجاري للدخول في معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد، والذي يستمر عدة أيام، ويتضمن خوض مباراتين إلى ثلاث مباريات ودية، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنح الجهاز الفني فرصة لتقييم الصفقات الجديدة والعناصر العائدة.

ويعود الفريق إلى القاهرة عقب انتهاء المعسكر لاستكمال استعداداته النهائية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد المقرر لها يوم 20 أغسطس المقبل، وسط ترقب لحسم موقف تريزيجيه في ظل تمسك الأهلي وعموتة ببقائه، ورغبة اللاعب في الرحيل بحثًا عن أجواء أقل ضغطًا.