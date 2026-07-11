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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن .. آخر تحديث لـ الجنيه وكل الأعيرة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد اسعار الذهب في مصر استقراراً مع مستهل تعاملات اليوم السبت 11-7-2026؛ علي مستوي الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الأعيرة الذهبية المختلفة؛ استقرارا علي مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مدن ومناطق الجمهورية من دون تغيير، بعد هبوط طفيف للمعدن الأصفر أمس.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب 

وتعرض المعدن الأصفر لحالة هبوط سعر جرام الذهب على مدار تعاملات أمس مقدار 25 جنيهًا خلال الساعات الأخيرة من تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

انخفاض الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5810 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6594 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 حوالي 6086 جنيها للشراء و 6044 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب أم المشغولات

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4945 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 46.8 ألف جنيه للشراء و 46.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4101 دولار للشراء و 4100 دولار للبيع.

سعر عيار 21 1اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم

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