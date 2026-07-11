محمد صلاح على رادار الدوري الأمريكي.. سبورتينج كانساس سيتي يتحرك لضمه

دخل نادي سبورتينج كانساس سيتي الأمريكي دائرة المهتمين بالحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، في حال قرر خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما كشفه الصحفي بول تينوريو، المتخصص في أخبار الانتقالات بصحيفة "ذا أثلتيك"، فإن النادي الأمريكي يعد في الوقت الحالي الأكثر جدية بين أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في متابعة موقف قائد منتخب مصر.

وأشار تينوريو إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي لا يزال احتمالًا بعيدًا، موضحًا أن اللاعب يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية، رغم الاهتمام المتزايد الذي يحظى به من عدة جهات.

وأضاف أن الأندية السعودية لا تزال تتابع موقف محمد صلاح عن كثب، إلا أن سبورتينج كانساس سيتي يتصدر قائمة الأندية الأمريكية الراغبة في التعاقد معه، إذا قرر اللاعب تغيير وجهته مستقبلًا.