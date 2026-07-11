كارثة علمية في إيران.. خسائر الأبحاث تصل إلى 300 مليون دولار بسبب الحرب

قال حسين أفشين، نائب الرئيس الإيراني لشئون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، إن البنية التحتية البحثية في البلاد قد تكبدت خسائر بلغت حوالي 300 مليون دولار في الحرب.

وأوضح نائب الرئيس الإيراني لشئون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا): "كنا نعمل على تقنيات ناشئة في البلاد ليس لها تطبيق عسكري، وقد استهدف العدو السلطة العلمية والتكنولوجية الإيرانية، والتي سيتم إعادة بنائها بقوة".

وأضاف: "نسعى لأن نكون قوة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا في عالم اليوم، لأن أي دولة تستثمر في هذا المجال ستنجح".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"إبادة وتدمير جميع مناطق" إيران إذا استهدفته قيادتها.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد أبلغت إدارة ترامب مؤخراً بتهديدات إيرانية باغتياله.



واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران لا تثق بالولايات المتحدة وحذّر من أن بلاده مستعدة، إذا لزم الأمر، لشنّ "دفاع شامل".