إيران .. زيارة عراقجي لمسقط مخصصة لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إبراهيم بقائي أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مسقط تأتي في إطار استمرار المشاورات مع سلطنة عُمان بشأن تسهيل المرور بأمان بمضيق هرمز

وذكر المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات إعلامية ، أن هذه الزيارة هي استمرار للمشاورات التي تمت مع السلطنة خلال الشهر أو الشهرين الماضيين.

فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز فقد أوضح أن إيران قبلت مسؤولية واضحة فيما يتعلق بإنشاء الترتيبات الطبيعية والخدمات البحرية المتعلقة بمرور السفن في عُمان، مشددا على أن طهران كانت مصممة وحازمة للغاية.

في هذا الصدد وأضاف المتحدث أن عدة جولات من الاجتماعات الفنية عُقدت حتى الآن، سواء في طهران أو في مسقط، وأن هذه الزيارة تأتي للمساعدة في تسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم ويمثل الممر البحري الوحيد من الخليج إلى المحيط المفتوح.